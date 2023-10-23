«Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе

Матч между «Торпедо» и минским «Динамо» может пройти на футбольной арене Фото: globallookpress.com
По информации ТАСС, «Торпедо» уже обратилось в КХЛ с соответствующим предложением.
«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», — отметил источник агентства.
На 7 января у «Торпедо» запланирован домашний матч с минским «Динамо».
Предполагается, что на футбольной арене также пройдет матч Молодежной хоккейной лиги с участием «Чайки».
Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари НН».
«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.