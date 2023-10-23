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    «Торпедо» хочет провести матч КХЛ на футбольном стадионе

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    Нижегородское «Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе.

    Матч между «Торпедо» и минским «Динамо» может пройти на футбольной арене
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    Матч между «Торпедо» и минским «Динамо» может пройти на футбольной арене

    По информации ТАСС, «Торпедо» уже обратилось в КХЛ с соответствующим предложением.

    «Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», — отметил источник агентства.

    На 7 января у «Торпедо» запланирован домашний матч с минским «Динамо».

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    • Предполагается, что на футбольной арене также пройдет матч Молодежной хоккейной лиги с участием «Чайки».

    Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари НН».

    «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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