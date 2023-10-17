Отец Тарасенко: Тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки

— отец нападающегозаявил, что форварду необходимо больше игрового времени, чтобы набирать больше очков.

«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы.

Игроки тройки, в которой он выходит (Матье Жозеф и Ридли Грейг), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо.

Задачи всегда у него максимальные — приносить пользу команде своими результативными действиями на льду.

Я думаю, что от него этого ждут, и тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки. И чтобы приносить пользу команде, он должен играть много, он не должен сидеть на лавке.

После операций его игра никак не изменилась. Мастерство никуда не денешь, а в плане психологии тут больше положительных моментов», — сказал Алексей Тарасенко ТАСС.

Напомним, что летом 2023 года Тарасенко на правах свободного агента подписал контракт с «Оттавой». В 3-х матчах на старте нынешнего сезона НХЛ форвард забил гол и сделал 3 голевые передачи.