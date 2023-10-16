Силаев рассказал о трудностях после дебюта за «Торпедо» в 17 лет

Защитникрассказал о том, что отец привел его в хоккей в возрасте трех лет, привив любовь к этому виду спорта.

«Любовь к хоккею привил мне папа с трёх лет, помогал развиваться, стараться достигать высших целей, и благодаря ему я в этой игре. Родители передали мне такие гены — они оба высокие. По телосложению я в маму, а ростом — в папу.

Мне давали передохнуть, поскольку видели, что я подсел. Со "Спартаком" дали поменьше сыграть и отменили занятие в зале. Это нужно, чтобы хорошо восстановиться и двигаться дальше.

У меня трудности возникли в психологии, появляются какие-то эмоции. Надо это пережить, перебороть. Это только закаляет характер. Более молодым советую слушать тренеров, что они говорят, и всё будет хорошо. Игорь Ларионов (главный тренер "Торпедо") учит играть спокойно в свой хоккей, несмотря ни на что. И двигаться только вперёд», — сказал Силаев в интервью ТАСС.

В нынешнем сезоне Силаев провел 18 матчей за «Торпедо», забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.