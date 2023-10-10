Мартемьянов: Ключевой момент — отыграли втроем и не дали сопернику создать голевые моменты

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:0).

«Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку, а команду — за хороший настрой. Много блокированных бросков, самоотверженно играли. Считаю, что матч удался с обеих команд. Прекрасно понимали, что "Лада" в непростой ситуации, они проявили характер, команда хорошо выглядела.

Ещё хочется поздравить нашего вратаря с первым "сухарём" в КХЛ, это запоминающаяся на всю жизнь вещь.

Забитые голы… Ну, могли забить и еще! Но сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Ключевой момент — отыграли втроем и не дали сопернику создать голевые моменты.

Сорвал голос, потому что на скамейке было жарко? Да это музыка просто громко играла! Но это не только у нас, это во всех дворцах в Лиге.

Игра Кулика? Он сыграл очень качественно. Отмечу и Бочарова, который с колёс попал в состав, сыграл на непривычной для себя позиции в центре из-за повреждения Хохрякова. У Ли ушиб, пока не может играть», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.

«Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».