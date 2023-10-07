ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон5 причин, почему Ковингтон отберет пояс у Эдвардса
  • 21:07
    • «Краснодар» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • 20:15
    • «Динамо» крупно уступило «Торпедо»
  • 19:22
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
  • 19:05
    • «Манчестер Юнайтед» в концовке вырвал победу у «Брентфорда»
  • 18:35
    • «Боруссия» переиграла «Унион», «РБ Лейпциг» не смог одолеть «Бохум»
    Все новости спорта

    Кудашов о разгромном поражении «Динамо»: Многое не получалось, ноги не бежали, и соперник здорово играл

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о разгромном поражении своей команды со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Говорят, что после таких поражений легче восстанавливаться, чем после поражений в упорной борьбе? Так говорит тот, кто не проигрывал 1:7, а когда так проигрываешь, то приятного тут мало. Опять-таки, этот сезон преподносит нам очередные сюрпризы.

    Мы сыграли по 15 игр, а посмотрите, сколько таких результатов уже. Только сегодня их два в КХЛ, и до этого были матчи с крупным счётом. Поэтому надо проанализировать, почему, зачем и как из этого выходить. В третьем периоде старались вернуться в норму, нашей задачей было выиграть период, не смогли это сделать, но хотели готовиться к следующей игре через этот период.

    Безволие? Они не дураки, если так говорить. Игроки не безвольные. Ни один игрок, выходя играть при полных трибунах, не будет так делать. Не получалось. Многое не получалось.

    Ноги не бежали, и соперник здорово играл, ну и мы всё неправильно делали. Самое главное, что мы потеряли в своей игре то, чем мы славились. Говорили об этом с командой, но я не хочу выносить это из раздевалки.

    Что сегодня именно не получилось, не влезая в детали? Не люблю выносить из раздевалки то, что там происходит. Работать лучше надо. Самоотверженность. Самоотдача. Ответственность. Вот это основное», — передает слова Кудашова Чемпионат.

  • Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • КХЛ 2023/24: обзор четвертой игровой недели
  • 02/10/2023

    • Напомним, что в параллельном матче «Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 10:1.

    После поражения от «Торпедо» «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 9-го октября с «Северсталью».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Корде?
  • Корда — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Прервет ли «Севилья» беспроигрышую серию «Райо»?
  • «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие