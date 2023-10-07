Кудашов о разгромном поражении «Динамо»: Многое не получалось, ноги не бежали, и соперник здорово играл

Главный тренер московскоговысказался о разгромном поражении своей команды со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ с

«Говорят, что после таких поражений легче восстанавливаться, чем после поражений в упорной борьбе? Так говорит тот, кто не проигрывал 1:7, а когда так проигрываешь, то приятного тут мало. Опять-таки, этот сезон преподносит нам очередные сюрпризы.

Мы сыграли по 15 игр, а посмотрите, сколько таких результатов уже. Только сегодня их два в КХЛ, и до этого были матчи с крупным счётом. Поэтому надо проанализировать, почему, зачем и как из этого выходить. В третьем периоде старались вернуться в норму, нашей задачей было выиграть период, не смогли это сделать, но хотели готовиться к следующей игре через этот период.

Безволие? Они не дураки, если так говорить. Игроки не безвольные. Ни один игрок, выходя играть при полных трибунах, не будет так делать. Не получалось. Многое не получалось.

Ноги не бежали, и соперник здорово играл, ну и мы всё неправильно делали. Самое главное, что мы потеряли в своей игре то, чем мы славились. Говорили об этом с командой, но я не хочу выносить это из раздевалки.

Что сегодня именно не получилось, не влезая в детали? Не люблю выносить из раздевалки то, что там происходит. Работать лучше надо. Самоотверженность. Самоотдача. Ответственность. Вот это основное», — передает слова Кудашова Чемпионат.

Напомним, что в параллельном матче «Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 10:1.

После поражения от «Торпедо» «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 9-го октября с «Северсталью».