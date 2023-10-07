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    «Северсталь» забила 10 шайб в ворота «Сочи»

    «Сочи» — «Северсталь»: счет матча 1:10

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» на выезде одержала крупную победу над «Сочи» со счетом 10:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Кирилла Пилипенко, который оформил дубль, Никиты Коростелева (хет-трик), Руслана Абросимова, Василия Токранова, Александра Скоренова, Дмитрия Моисеева и Тимура Муханова хозяева ответили точным броском престижа Артура Тянулина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:10 (1:2, 0:2, 0:6)
    Голы: Тянулин — 4 (Мичков), 13:12 — 1:0. Пилипенко — 4 (бол., Токранов), 16:05 — 1:1. Коростелев — 4 (бол., Абросимов, Шумилов), 17:25 — 1:2. Коростелев — 5 (Иванцов, Скоренов), 32:16 — 1:3. Абросимов — 3 (Ильин, Седов), 33:07 — 1:4. Пилипенко — 5 (мен., Аймурзин, Барберио), 42:59 — 1:5. Коростелев — 6 (Скоренов), 44:16 — 1:6. Токранов — 2 (Ильин, Лишка), 48:22 — 1:7. Скоренов — 6 (бол., Седов, Коростелев), 50:46 — 1:8. Моисеев — 7, 57:11 — 1:9. Муханов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 58:26 — 1:10Вратари: Третьяк (Богданов, 44:16) — ШугаевШтраф: 10 — 8Броски: 19 (7+7+5) — 47 (14+19+14)

    «Северсталь» поднялась на 8-ю позицию в таблице Западной конфереции, набрав 15 очков в 14 играх. «Сочи» сохранил третье место (20 очков в 15 встречах).

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