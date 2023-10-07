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    «Динамо» крупно уступило «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» разгромило московское «Динамо» со счетом 7:1.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На хет-трик Василия Атанасова, дубль Игоря Ларионова и голы Максима Летунова и Антона Силаева хозяева ответили точным броском Никиты Гусева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:7 (0:1, 1:6, 0:0)
    Голы: Атанасов — 8 (Гончарук), 17:20 — 0:1. Ларионов — 3 (бол., Атанасов, Фирстов), 21:56 — 0:2. Гусев — 6 (мен., Пыленков, Ожиганов), 24:39 — 1:2. Атанасов — 9 (бол., Летунов), 24:55 — 1:3. Атанасов — 10 (бол., Кручинин, Конюшков), 26:36 — 1:4. Летунов — 9 (Стеклов, Ян), 31:08 — 1:5. Силаев — 2 (Ян), 35:42 — 1:6. Ларионов — 4 (Линч), 38:11 — 1:7Вратари: Коновалов (К.Л. Волков, 26:36, Коновалов, 38:11) — ГускаШтраф: 10 — 10Броски: 25 (5+10+10) — 22 (8+13+1)

    «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 23 очка. «Динамо» идет на 4-й строчке.

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