ПерерывБоруссия Дортмунд — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Ройс«Боруссия» Дортмунд — «Милан». Онлайн
  • 21:53
    • Дубль Мораты обеспечил «Атлетико» победу в матче ЛЧ с «Фейеноордом»
  • 21:42
    • «Порту» и «Барселона» опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 21:41
    • Команда Федорова одержала третью победу подряд
  • 21:36
    • «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
  • 19:20
    • ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира
    Все новости спорта

    «Локомотив» на выезде уверенно переиграл московское «Динамо»

    «Динамо» Москва — «Локомотив»: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Локомотив
    Завершал игровой день регулярного чемпионата КХЛ матч между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу в нем одержали гости со счетом 5:2.

    Маским Шалунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маским Шалунов

    За «бело-голубых» шайбы забрасывали Эрик О'Делл и Егор Мартынов.

    В составе «железнодорожников» дубль оформил Максим Шалунов, по голу забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут, Денис Алексеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Москва — «Локомотив» 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
    Голы: Лихачев — 1, 8:46 — 0:1, О'Делл (бол., Уил, Гусев), 12:05 — 1:1, Шалунов — 1 (бол, Сергеев, Березкин), 19:26 — 1:2, Бут — 1 (Иванов, Алексеев), 21:59 — 1:3, Алексеев -1 (Гернат, Бут), 23:53 — 1:4, Мартынов -1 (Миронов, Михайлов), 32:50 — 2:4, Шалунов — 2 (мен., Березкин, Гернат), 38:19 — 2:5Вратари: Волков, Коновалов — БочаровБроски: 31 (2+9+10) — 23 (9+12+2)Штраф: 8 — 8

    В очередном туре КХЛ «Динамо» на своем льду примет нижегородское «Торпедо», а «Локомотив» отправится к минскому «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу
  • «Ньюкасл» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге
  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие