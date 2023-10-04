«Динамо» Москва — «Локомотив»: счет матча 2:5, обзор голов

Завершал игровой день регулярного чемпионата КХЛ матч между московскими ярославским. Победу в нем одержали гости со счетом 5:2.

За «бело-голубых» шайбы забрасывали Эрик О'Делл и Егор Мартынов.

В составе «железнодорожников» дубль оформил Максим Шалунов, по голу забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут, Денис Алексеев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Москва — «Локомотив» 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) Голы: Лихачев — 1, 8:46 — 0:1, О'Делл (бол., Уил, Гусев), 12:05 — 1:1, Шалунов — 1 (бол, Сергеев, Березкин), 19:26 — 1:2, Бут — 1 (Иванов, Алексеев), 21:59 — 1:3, Алексеев -1 (Гернат, Бут), 23:53 — 1:4, Мартынов -1 (Миронов, Михайлов), 32:50 — 2:4, Шалунов — 2 (мен., Березкин, Гернат), 38:19 — 2:5Вратари: Волков, Коновалов — БочаровБроски: 31 (2+9+10) — 23 (9+12+2)Штраф: 8 — 8

В очередном туре КХЛ «Динамо» на своем льду примет нижегородское «Торпедо», а «Локомотив» отправится к минскому «Динамо».