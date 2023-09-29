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    Журналист TSN о Силаеве: У него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо НХЛ
    Журналист TSN Боб Маккензи высказался о шансах 17-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева заиграть в НХЛ.

    Антон Силаев
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    Антон Силаев

    «По большей части неизвестный игрок, пока сыгравший 11 матчей в КХЛ за последние пару недель, где он набирал в среднем около 20 минут игрового времени, записал на свой счёт пять результативных передач и вызвал огромный ажиотаж в хоккейном сообществе.

    Это российское откровение выглядит так, будто у него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ, но размер выборки невелик», — приводит слова Маккензи TSN.

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  • 01/09/2023

    • В нынешнем сезоне Силаев провел 11 матчей за «Торпедо», забил один гол и сделал 5 голевых передач.

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