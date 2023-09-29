Журналист TSN о Силаеве: У него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ

Журналист TSNвысказался о шансах 17-летнего защитниказаиграть в НХЛ.

«По большей части неизвестный игрок, пока сыгравший 11 матчей в КХЛ за последние пару недель, где он набирал в среднем около 20 минут игрового времени, записал на свой счёт пять результативных передач и вызвал огромный ажиотаж в хоккейном сообществе.

Это российское откровение выглядит так, будто у него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ, но размер выборки невелик», — приводит слова Маккензи TSN.

В нынешнем сезоне Силаев провел 11 матчей за «Торпедо», забил один гол и сделал 5 голевых передач.