«Опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы». Ларионов сравнил «Торпедо» с «Ак Барсом»

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1 ОТ).

«Хочу поблагодарить соперника за этот вызов и тест, который они нам дали. Опытная команда, играют в своём ключе. В этом плане характер, дисциплина и огромное желание ребят выиграть этот матч заслуживает огромного уважения.

Какие уроки вынесли из матча в Казани? Когда играешь в плотном графике, с разными соперниками и стилями, обычно отталкиваешься от своей игре. "Ак Барс" — опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матче. И неважно, устал ты или нет.

А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы. Мы получаем этот опыт. Акцент был на то, чтобы не уйти от своей игры. Оборона — большая часть успеха. Фантастическая игра вратаря — и Кульбакова в поршлых матчах, и Хуски — это то, что мы хотим. Чтобы был баланс во всех трёх линиях.

Акцент был на контроле шайбы. Когда играешь против опытной команды, ты должен лишить его шайбы. Где-то удавалось, где-то мы были слегка уставшими, хотя это не оправдание, но факт. Мы играем в три пары.

Третья игра в серии четырёх матчей за семь дней, с переездами. Такие были корректировки, чтобы постараться не уйти от своего стиля и отыграть матч, который даст возможность продолжать серию побед», — передает слова Ларионова Чемпионат.

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После победы над «Ак Барсом» «Торпедо» сохраняет 1-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 30-го сентября с «Сочи».