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    Гол Атанасова в овертайме принес «Торпедо» победу в матче с «Ак Барсом»

    «Торпедо» — «Ак Барс»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Ак Барс
    «Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала форвард «Торпедо» Никита Артамонов реализовал большинство, а нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий сравнял счет.

    Команды довели дело до овертайма, в котором сильнее оказалось «Торпедо». Победную шайбу записал на свой счет Василий Атанасов, отличившись в формате 4 на 3.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Торпедо» — «Ак Барс» 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
    Голы: Артамонов — 1 (бол. Коваленко, Летунов), 17:58 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Адамчук, Радулов), 40:59 — 1:1. Атанасов — 7 (бол. Коваленко, Летунов), 61:09 — 2:1Вратари: Гуска — АхтямовБроски: 28 (13+7+7+1) — 32 (8+9+15+0)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. «Ак Барс» располагается на 3-й позиции Востока (15 баллов).

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