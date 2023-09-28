«Торпедо» — «Ак Барс»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

в овертайме обыграло(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала форвард «Торпедо» Никита Артамонов реализовал большинство, а нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий сравнял счет.

Команды довели дело до овертайма, в котором сильнее оказалось «Торпедо». Победную шайбу записал на свой счет Василий Атанасов, отличившись в формате 4 на 3.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Торпедо» — «Ак Барс» 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Голы: Артамонов — 1 (бол. Коваленко, Летунов), 17:58 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Адамчук, Радулов), 40:59 — 1:1. Атанасов — 7 (бол. Коваленко, Летунов), 61:09 — 2:1Вратари: Гуска — АхтямовБроски: 28 (13+7+7+1) — 32 (8+9+15+0)Штраф: 6 — 10

После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. «Ак Барс» располагается на 3-й позиции Востока (15 баллов).