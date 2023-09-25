Панарин остался недоволен своей игрой в плей-офф НХЛ 2023 года

Нападающийвысказался о результатах команды в плей-офф НХЛ сезона 2022/2023.

«Невозможно так легко забыть это. Наверное, мне поможет только хоккей. Если я начну играть, то буду чувствовать себя хорошо. В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли.

Так мы думали до начала плей-офф. У нас была отличная команда, а потом мы проиграли после того, как вели со счётом 2:0 — и особенно из-за моей игры.

Нужно усердно работать, и забыть обо всём на льду. Хоккей всё покажет», — приводит слова Панарина Lohud.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом сезоне вылетел в 1-м раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Джерси» (3:4 в серии).

Панарин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 92 (29+63) очка. В плей-офф форвард принял участие в 7-и встречах и отметился двумя результативными передачами.