ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон
  • 13:00
    • Захарян заболел коронавирусом
  • 13:24
    • Звонарева впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA
  • 12:36
    • В Египте высказались о возможном проведении матча на поле сборной России
  • 12:15
    • Самсонова вышла во второй круг турнира в Токио
  • 12:09
    • Матч сборной России с Кенией может состояться в Турции
    Все новости спорта

    Гудачек раскрыл причины ухода из «Барыса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс КХЛ Спартак Сибирь Динамо Рига Северсталь
    Словенский вратарь Юлиус Гудачек рассказал, почему покинул «Барыс».

    Юлиус Гудачек
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиус Гудачек

    «Хотел продолжить выступать в КХЛ? Определённо. В России, когда цель достигнута и команда выходит в плей-офф, тобой довольны. При той статистике, которая у меня была, я бы без проблем продлил контракт. Во время итогового совещания я получил положительные отзывы от руководства.

    Однако, поскольку мы не выполнили командную задачу, легионерам пришлось уйти. Я понял это. В команду они привели великолепного канадского вратаря Эдди Паскуале. Для клуба это отлично, и смею сказать, что "Барыс" в этом году обязательно выйдет в плей-офф», — сообщил Гудачек в интервью Sportweb.

    Юлиус Гудачек играл за «Барыс» с 2022 по 2023 год, также выступал в КХЛ за «Сибирь», «Спартак», «Северсталь», рижское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие