Капризов назвал цели «Миннесоты» на предстоящий сезон в НХЛ

Нападающий «Миннесоты»поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ-2023/24.

«Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды.

Очевидно, что цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше. И именно к этому мы будем стремиться», — приводит слова Капризова Star Tribune.

В минувшем сезоне российский форвард набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, став лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты».

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.