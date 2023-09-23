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    Кузнецов: Прошлый год был очень сложным, было много плохих мыслей в голове

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о том, как переживал неудачный период в своей игре прошлом сезона НХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Как я после прошлого сезона? Это очень сложно, но я там, где нахожусь. Прошлый год был очень сложным, было много плохих мыслей в моей голове, негатива — потому что я не испытывал радости от того, как играл и выступал.

    Я знаю, как умею играть, какой хоккей могу показывать и в чём мои сильные стороны. Но я не был счастлив от того, как играл, чувствовал себя подавленно. Когда ты в таком состоянии, то думаешь слишком много. Но для меня очень важно перестроиться, вернуться и получать удовольствие ежедневно.

    Я хотел играть. Я не из тех парней, которые, получая крупный контракт, могут быть счастливыми каждый день. Каждый раз, когда я возвращался домой после плохой тренировки или игры, то наезжал на себя. Я несчастлив.

    Каждый раз, каждое утро, когда я входил в раздевалку, зная, что не играю так, как ребята ожидают от меня, я чувствовал себя ужасно. Как уже сказал, я не из тех парней, которые просто получают много денег и идут себе счастливые. Да, я хожу с улыбкой, но это не значит, что я не переживаю. Ещё как переживаю!

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    • Самое важное, что я понимаю, что у многих ребят осталось мало времени, чтобы поиграть в плей-офф, прочувствовать этот опыт. Знаю, что я — та частичка команды, которая должна приносить очки в каждом матче. Я не делал этого в прошлом сезоне, с этим связано много вещей.

    Так что моя цель — получить уверенность, что, когда сезон стартует и я буду приезжать сюда каждое утро, смогу посмотреть ребятам прямо в глаза и сказать: "Парни, я сделал всё". Они знают, что я старался изо всех сил и показывал свою лучшую игру», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».

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    Напомним, что в прошлом сезоне Кузнецов провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (12+43) очков. К тому же, «Вашингтон» не вышел в плей-офф. Действующий контракт форварда с клубом заканчивается после окончания сезона 2024/2025.

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