Кузнецов о желании покинуть «Вашингтон»: Слухи просто так из ниоткуда не возьмутся

Нападающийвысказался о возможном обмене в другой клуб НХЛ.

«Откуда слухи, что я прошу обмен? Как такового, чтобы я пришёл и сказал: "Меняйте меня", — такого нет. Это всё со временем идёт, как снежный ком, туда-сюда копится.

Слухи просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года всё идёт. Вроде посидели с генеральным пообщались, как после сезона положено: приходишь, час сидишь, разговариваешь.

Мы с ним час разговаривали: давайте попробуем изменить ситуацию к лучшему, чтобы и вам лучше, и мне лучше. Чтобы не было такого ощущения, что я лишний в команде. Типа: "Мы бы выиграли, если бы ты играл лучше".

Появилось такое ощущение? Такой разговор был у нас. И это всё складывается», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».

Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 55 (12+43) очков.