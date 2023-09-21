Гатиятулин оценил игру «Трактора» в матче КХЛ с «Сочи»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:4).

«Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат. С чем связаны эти ошибки? Усталость? Первый матч на выезде, вряд ли это усталость. Мы должны понимать, что каждый ответственен за свои действия. К сожалению, не все слышат то, о чём мы говорим. Отсюда такой результат.

С чем связана череда побед и поражений? Каждая игра начинается со счёта 0:0. Каждый хочет победить. Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительного результата. У нас не первый матч, когда собственные ошибки приводят к поражению.

Следующий матч против "Спартака". Нам нужно сосредоточиться на своей игре и своих действиях. Мы должны создавать моменты не у своих ворот, а в зоне соперника», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

После поражения в матче с «Сочи» челябинская команда занимает 7-е место на Востоке с 9-ю очками в активе.