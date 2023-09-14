«Витязь» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
На дубль Николая Голдобина и голы Ивана Морозова и Андрея Локтионова хозяева ответили заброшенной шайбой престижа в исполнении Владислава Цицюры.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Локтионов — 2 (Талалуев, Цыплаков), 12:04 — 0:1. Морозов — 3 (Порядин, Талалуев), 20:19 — 0:2. Цицюра — 1 (бол., Яровой), 24:14 — 1:2. Голдобин — 7 (Порядин, Морозов), 38:40 — 1:3. Голдобин — 8 (бол., Цыплаков, Порядин), 41:52 — 1:4Вратари: Шикин — РибарШтраф: 8 — 2Броски: 11 (1+5+5) — 35 (11+19+5)
«Спартак» вышел на второе место в Западной Конференции. «Витязь» замыкает турнирную таблицу «Запада».