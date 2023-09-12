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    «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»

    «Ак Барс» — «Динамо» Минск: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» в родных стенах в овертайме переиграл минское «Динамо» со счетом 2:1.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    На гол Виталия Пинчука хозяева ответили точными бросками Даниила Журавлева и Кирилла Семенова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Пинчук — 4 (мен., Керран, Смит), 7:39 — 0:1. Журавлев — 1 (Юдин, Радулов), 37:50 — 1:1. Семенов — 1 (Радулов), 60:48 — 2:1Вратари: Билялов — КолосовШтраф: 8 — 8Броски: 21 (7+4+8+2) — 31 (8+16+6+1)

    «Ак Барс» с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 5 баллами располагается на седьмой строчке Запада.

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