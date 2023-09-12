«Ак Барс» — «Динамо» Минск: счет матча 2:1, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
На гол Виталия Пинчука хозяева ответили точными бросками Даниила Журавлева и Кирилла Семенова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пинчук — 4 (мен., Керран, Смит), 7:39 — 0:1. Журавлев — 1 (Юдин, Радулов), 37:50 — 1:1. Семенов — 1 (Радулов), 60:48 — 2:1Вратари: Билялов — КолосовШтраф: 8 — 8Броски: 21 (7+4+8+2) — 31 (8+16+6+1)
«Ак Барс» с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 5 баллами располагается на седьмой строчке Запада.