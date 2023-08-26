Ткачев из «Авангарда» назвал своего любимого игрока в футболе

Владимир Ткачев Фото: globallookpress.com
«Обычно я смотрю только Лигу чемпионов. Сам раньше играл в футбол, а вообще мне нравятся футболисты, которые выступают в центре поля и раздают пасы, дирижируя игрой.
Из любимых назову Кевина де Брейне, атакующего полузащитника "Манчестер Сити". Он очень креативный, раздает все время красивые передачи. Вот такой стиль я люблю», — сказал Ткачев «Матч ТВ».
Ранее полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брейне назвал тройку лидеров в гонке за «Золотой мяч».
Напомним, что в августе этого года Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом».