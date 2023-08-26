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    Ткачев из «Авангарда» назвал своего любимого игрока в футболе

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    Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев ответил на вопрос о любимом игроке в футболе.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    «Обычно я смотрю только Лигу чемпионов. Сам раньше играл в футбол, а вообще мне нравятся футболисты, которые выступают в центре поля и раздают пасы, дирижируя игрой.

    Из любимых назову Кевина де Брейне, атакующего полузащитника "Манчестер Сити". Он очень креативный, раздает все время красивые передачи. Вот такой стиль я люблю», — сказал Ткачев «Матч ТВ».

    Ранее полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брейне назвал тройку лидеров в гонке за «Золотой мяч».

    Напомним, что в августе этого года Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом».

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