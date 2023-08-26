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    «Динамо» разгромило «Амур» на Кубке мэра Москвы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Амур
    В матче Кубка мэра Москвы «Динамо» разгромило «Амур» со счетом 6:0.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    У москвичей две шайбы забросил Седрик Пакетт, а Никита Гусев отметился голом и результативной передачей.

    Кубок мэра Москвы
    «Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Гусев — 4 (бол., Ожиганов, О`Делл), 4:38 — 1:0. Прибыльский — 1 (Петухов, Кудашов), 5:49 — 2:0. Пакетт — 1 (бол., О`Делл, Гусев), 10:41 — 3:0. Никонов — 1 (Ильенко, Прибыльский), 27:32 — 4:0. Пакетт — 2 (Ильенко, Прибыльский, Рашевский), 30:08 — 5:0. Морозов — 1 (бол., Миронов), 39:54 — 6:0Вратари: Моторыгин — КалниньшШтраф: 8 — 10Броски: 25 (10+8+7) — 28 (6+11+11)
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