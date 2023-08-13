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    Хмелевски о победе «Салавата»: В третьем периоде мы давили-давили, не отпускали соперника

    Хоккей Салават Юлаев Автомобилист
    Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Автомобилистом» (4:3).

    Александр Хмелевски
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    Александр Хмелевски

    «Очень приятно победить. Мы пропустили два быстрых гола, но вот так обыграть соперника — это здорово.

    Что стало ключевым в этой победе? Как Виктор Николаевич сказал, у нас было сильное желание победить. В третьем периоде мы давили-давили, не отпускали соперника и не давали заходить в нашу зону.

    Складывается ощущение, что команда в сравнении с прошлым сезоном стала больше бросать по воротам? Мы всегда говорим, что нужно решать момент самому. Пас может отскочить, а броски решают игру. По атмосфере сегодня было классно, почти как на плей-офф», — цитирует Хмелевски «БИЗНЕС Online».

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    • Напомним, что по ходу этого матча «Салават Юлаев» отыгрался с 1:3 в 3-м периоде. За 3 матча в рамках Кубок Республики Башкортостана Хмелевски забил гол и сделал голевую передачу.

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