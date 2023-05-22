Дания — Швеция: счет матча 1:4, обзор голов

Швеция обыграла Данию (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира.

В составе датчан единственный гол забил Никлас Йенсен. У Швеции отличились — Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Лукас Рэймонд и Карл Грундстрем.

Чемпионат мира. Группа А. Дания — Швеция 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Голы: Йенсен — 2 (Элерс), 03:39 — 1:0. Эверберг — 3 (Линдберг, Нюландер), 13:24 — 1:1. Петерссон — 2 (бол. Линдберг, Рэймонд), 32:20 — 1:2. Рэймонд — 2 (Берггрен), 52:40 — 1:3. Грундстрем — 1 (Линдхольм, Петерссон), 54:22 — 1:4Вратари: Серенсен — ВалльстедтБроски: 8 (2+5+1) — 30 (11+11+8)Штраф: 6 — 4

После этого матча Швеция занимает 2-е место в группе А (17 очков). Дания — на 5-й строчке (8).