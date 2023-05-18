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    Германия обыграла Данию в матче чемпионата мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Германии Сборная Дании
    Сборная Германии со счетом 6:4 победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира.

    Мориц Мюллер
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    Мориц Мюллер

    Джон-Джейсон Петерка, Александер Эль, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Нико Штурм и Марцель Нёбельс забили у немцев. За датчан отметились Матиас Лассен, Матиас Бау, Кристиан Вайсе Матиасен и Маркус Лауридсен.

    Чемпионат мира. Группа A
    Дания — Германия — 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)
    Голы: Лассен — 2 (М. Лауридсен, Элерс), 5:39 — 1:0. Петерка — 2 (Висманн), 29:12 — 1:1. Эль — 1 (М. Мюллер, Зайдер), 31:08 — 1:2. М. Мюллер — 1 (Небельс, Петерка), 37:51 — 1:3. Бау-Хансен — 1 (Крогсгорд, Матиасен-Вайсе), 39:37 — 2:3. Матиасен-Вайсе — 1 (Олесен, Андерсен), 55:01 — 3:3. М. Мюллер — 2 (Висманн, Стаховяк), 55:21 — 3:4. Небельс — 2 (бол., п.в., Штурм), 58:56 — 3:5. Матиасен-Вайсе — 2 (М. Лауридсен, Кок), 59:28 — 4:5. Штурм — 1 (п.в.), 59:35 — 4:6Вратари: Дихов — Нидербергер. Штраф: 4 — 0Броски: 20 (7+2+11) — 35 (9+13+13)

    Германия набрала 3 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. Сборная Дании идет на 3-й строчке с 8 очками.

    В следующем туре Германия сыграет с Австрией, а Дания проведет встречу с США.

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