начнут матч в 16:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 17.05.2023.

Последний матч: «Австрия» — «США» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «США» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Австрия»).

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