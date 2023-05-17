В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Австрию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 17 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. США — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Сборная США идет по дистанции группового этапа играючи, хотя в последнем своем матче против немцев им пришлось знатно понервничать.

«Звездно-полосатые» играют в свою игру, которая ни о чего не зависит. Куинн умеет найти рациональное зерно среди тех, кто у него имеется в распоряжении.

Коэффициенты матча США — Австрия 1X2Новым игрокам 1.0911.0018.00Бонус$9500

Именно молодые таланты и командный дух позволили американцам додержать преимущество в матче против немцев и забрать очередную победу.

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Сборная Германии не лучший соперник для того, чтобы начать турнир, поскольку там достаточно квалифицированных хоккеистов, которые способны даже не тормозить игру шведов, а диктовать им свои условия.

Австрия

У австрийцев не получается ничего сделать на том турнире, чтобы наконец-то показать свою реальную силу.

Первое поражение от французов в овертайме их откровенно прибило, поэтому нет никакого удивления, что в двух последующих поединках подопечные Бадера пропустили 11 голов и не смогли показать практически ничего в атаке.

В игре с американцами также не стоит ожидать ничего хорошего. Австрийцы будут делать все возможно, чтобы только не пропустить снова целый мешок голов, а об атаке помышлять у них попросту не будет времени.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью — 12.00, на гостей — 23.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: Сложно представить, что должно произойти, чтобы американцы не забрали в этом матче убедительную победу.

Альтернативный прогноз: Можно не сомневаться в победе США, поэтому большая фора — вполне рабочий вариант.

Ставка: ИТБ (1) 5 с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 2.22.