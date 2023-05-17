США
Сборная США идет по дистанции группового этапа играючи, хотя в последнем своем матче против немцев им пришлось знатно понервничать.
«Звездно-полосатые» играют в свою игру, которая ни о чего не зависит. Куинн умеет найти рациональное зерно среди тех, кто у него имеется в распоряжении.
Коэффициенты матча США — Австрия
Именно молодые таланты и командный дух позволили американцам додержать преимущество в матче против немцев и забрать очередную победу.
Сборная Германии не лучший соперник для того, чтобы начать турнир, поскольку там достаточно квалифицированных хоккеистов, которые способны даже не тормозить игру шведов, а диктовать им свои условия.
Австрия
У австрийцев не получается ничего сделать на том турнире, чтобы наконец-то показать свою реальную силу.
Первое поражение от французов в овертайме их откровенно прибило, поэтому нет никакого удивления, что в двух последующих поединках подопечные Бадера пропустили 11 голов и не смогли показать практически ничего в атаке.
В игре с американцами также не стоит ожидать ничего хорошего. Австрийцы будут делать все возможно, чтобы только не пропустить снова целый мешок голов, а об атаке помышлять у них попросту не будет времени.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью — 12.00, на гостей — 23.00.
Прогноз и ставка
Прогноз: Сложно представить, что должно произойти, чтобы американцы не забрали в этом матче убедительную победу.
Альтернативный прогноз: Можно не сомневаться в победе США, поэтому большая фора — вполне рабочий вариант.
Ставка: ИТБ (1) 5 с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 2.22.