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    Австрийцы снова будут разгромлены?

    США — Австрия. Прогноз, ставка (к. 1.91) на матч чемпионата мира, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на США — Австрия
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    США
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Австрию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 17 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. США — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 17 Мая 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 16:20 Австрия Австрия
  • Вена
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    США

    Сборная США идет по дистанции группового этапа играючи, хотя в последнем своем матче против немцев им пришлось знатно понервничать.

    «Звездно-полосатые» играют в свою игру, которая ни о чего не зависит. Куинн умеет найти рациональное зерно среди тех, кто у него имеется в распоряжении.

    Коэффициенты матча США — Австрия

    1X2Новым игрокам
  • 1.0911.0018.00Бонус$9500
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    Именно молодые таланты и командный дух позволили американцам додержать преимущество в матче против немцев и забрать очередную победу.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Сборная Германии не лучший соперник для того, чтобы начать турнир, поскольку там достаточно квалифицированных хоккеистов, которые способны даже не тормозить игру шведов, а диктовать им свои условия.

    Австрия

    У австрийцев не получается ничего сделать на том турнире, чтобы наконец-то показать свою реальную силу.

    Первое поражение от французов в овертайме их откровенно прибило, поэтому нет никакого удивления, что в двух последующих поединках подопечные Бадера пропустили 11 голов и не смогли показать практически ничего в атаке.

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    В игре с американцами также не стоит ожидать ничего хорошего. Австрийцы будут делать все возможно, чтобы только не пропустить снова целый мешок голов, а об атаке помышлять у них попросту не будет времени.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью — 12.00, на гостей — 23.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Сложно представить, что должно произойти, чтобы американцы не забрали в этом матче убедительную победу.

    Альтернативный прогноз: Можно не сомневаться в победе США, поэтому большая фора — вполне рабочий вариант.

    Ставка: ИТБ (1) 5 с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 2.22.

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    США — Австрия: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на хоккей. Австрийцы снова будут разгромлены?
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