Ротенберг хочет сыграть суперсерию со сборной Канады

Главный тренер «России 25»заявил, что хотел бы провести серию матчей со сборной

«Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами, не только с Беларусью. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим.

Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. Пока мы сыграли суперсерию с белорусами, и она получилась тяжелейшей. Но к новым вызовам мы готовы.

Вы же понимаете, что Канаде не с кем играть. Я постоянно общаюсь с иностранными коллегами, у меня английский язык как родной. Понятно, что родной язык — русский, но и на английском я говорю очень хорошо. Я вообще знаю три языка.

И вот я общаюсь с коллегами. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее.

Вот мне Боб Хартли часто звонит, Дэйв Кинг, Майк Кинэн. И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. То, что мы показываем, радует тренерский цех в Канаде. Для нас это очень важно.

Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть своё, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», — приводит слова Ротенберг «Матч ТВ».