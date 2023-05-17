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    Ротенберг хочет сыграть суперсерию со сборной Канады

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Сборная Канады Сборная Белоруссии КХЛ
    Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что хотел бы провести серию матчей со сборной Канады.

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    «Мы ведь можем сыграть суперсерию с разными странами, не только с Беларусью. Дай бог, чтобы это была Канада. Давайте их пригласим.

    Мы всегда готовы бросить вызов Канаде, как и любой сборной мира. Пока мы сыграли суперсерию с белорусами, и она получилась тяжелейшей. Но к новым вызовам мы готовы.

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    • Вы же понимаете, что Канаде не с кем играть. Я постоянно общаюсь с иностранными коллегами, у меня английский язык как родной. Понятно, что родной язык — русский, но и на английском я говорю очень хорошо. Я вообще знаю три языка.

    И вот я общаюсь с коллегами. Многие тренеры мне сами звонят из Канады. Они видят нашу хоккейную систему и благодарят за нее.

    Вот мне Боб Хартли часто звонит, Дэйв Кинг, Майк Кинэн. И они все говорят, что Россия идет в правильном направлении. То, что мы показываем, радует тренерский цех в Канаде. Для нас это очень важно.

    Мы играем так, как в НХЛ, как в сборной Канады — у нас лучшие образцы хоккея. Но при этом есть своё, наша русская смекалка, наше наследие сборной СССР», — приводит слова Ротенберг «Матч ТВ».

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