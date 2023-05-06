Сборная «России 25» проиграла Белоруссии с крупным счетом

потерпела поражение от командыв товарищеском матче, который проходил в Астане и завершился со счетом 7:4 в пользу белорусов.

В составе россиян голами отметились Валентин Зыков, Андрей Чивилев и Марат Хайруллин, который записал в свой активе дубль.

У белорусов забивали Тимофей Ковгореня (хет-трик), Сергей Сапего, Егор Игнатенко и Степан Звягин.

Хоккей. Товарищеские матчи Россия 25 — Белоруссия — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) Голы: Пышкайло — 1 (Паливко), 2:01 — 0:1. Зыков — 5 (Педан), 12:19 — 1:1. Т. Ковгореня — 1 (Паливко, Звягин), 25:46 — 1:2. Чивилев — 1 (Гребенщиков, Порядин), 27:54 — 2:2. Сапего — 1 (бол., Горбунов), 33:46 — 2:3. Хайруллин — 2 (Глотов, Порядин), 46:39 — 3:3. Т. Ковгореня — 2 (Филяев), 48:58 — 3:4. Игнатенко — 2, 52:21 — 3:5. Хайруллин — 3 (бол., Бардаков), 53:35 — 4:5. Звягин — 1 (Филяев), 55:47 — 4:6. Т. Ковгореня — 3 (Жихарев), 57:44 — 4:7Вратари: Исаев (57:44 — 59:16) — ШостакШтраф: 8 — 6

Это первое поражение новой российской сборной в ее истории. Следующий матч она проведет 9 мая. Соперником снова будет Белоруссия.