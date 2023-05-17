В 20:20 17.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2023 по хоккею.

Последний матч: «Канада» — «Казахстан» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Канада» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 2.55.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Канада — Казахстан.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам