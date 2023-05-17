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    Канада — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Канада — Казахстан

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Канады Сборная Казахстана
    В 20:20 17.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Канада — Казахстан в группе B ЧМ-2023 по хоккею.

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    Последний матч: «Канада» — «Казахстан» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Канада — Казахстан.

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