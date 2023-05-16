начнут матч в 20:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 16.05.2023.

Последний матч: «Венгрия» — «Франция» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Венгрия»).

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