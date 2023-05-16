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    Франция — Венгрия: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Франция — Венгрия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023
    Франция и Венгрия начнут матч в 20:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 16.05.2023.

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    Последний матч: «Венгрия» — «Франция» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Венгрия»).

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