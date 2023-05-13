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    Словакия — Латвия: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Словакия — Латвия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Словакии Сборная Латвии
    В 20:20 13.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Словакия — Латвия в группе B ЧМ-2023 по хоккею.

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    Последний матч: «Словакия» — «Латвия» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Словакия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия — Латвия.

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