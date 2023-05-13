Последний матч: «Словакия» — «Латвия» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Латвия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Словакия»).
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