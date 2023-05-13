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    Словакия воспользуется шансом взять первые три очка

    Словакия — Латвия. Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч чемпионата мира 13 мая 2022 года

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    Патрик Кох
    В матче чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с Латвией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 13 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Словакия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 13 Мая 2023 года
    Словакия
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    •  Словакия 20:20 Латвия Латвия
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    Словакия

    На старте турнира Словакия схлестнулась с Чехией, на льду с которой провела бойкий первый период, в котором соперники на двоих вонзили пять голов. Трешку положили чехи. Увы, матч так и закончился — 2:3. Остальные двадцатиминутки прошли без результативных бросков.

    Первую на турнире шайбу Словакия вонзила в конце 4-й минуты в игре в большинстве. Точный бросок нанес Мартин Хромяк. 20-летний форвард принадлежит «Лос-Анджелесу», а минувший сезон отбомбил за «Онтарио Рейн» — неплохой актив в ростере словаков.

    Коэффициенты матча Словакия — Латвия

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    После относительно быстрой шайбы команда Крейга Рэмзи подставилась под моментальную ответку, а затем снова выскочила вперед. Гол забил Мислав Росандич — 28-летний представитель «Маунтфилда» из чешской Экстралиги. Дальнейшие события раскрыты выше — еще два гола Чехии и засуха в остальных периодах.

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    За весь матч Словакия нанесла 26 ударов в створ, подогнав реализацию под 7.69%. По броскам она превзошла соперника, который ввалил 22 точных попадания. А вот вратарь Станислав Шкорванек провел неудачный вечер — 19 сэйвов (86.36%).

    Латвия

    Хозяевам турнира не повезло попасть в дебютной игре на Канаду. Несмотря на далекий от убийственного состав, «кленовые» по умолчанию считаются оружием массового поражения для аутсайдеров.

    Увы, в матче 12 мая Латвию лишили малейших надежд на подвиг — 0:6. Нули в лайв-режиме продержались всего 52 секунды. Дальше начался тотальный разгром, во время которого бордовые пропустили по две шайбы в каждом периоде.

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    • За всю игру команда Харийса Витолиньша нанесла 23 броска в створ. При этом всего на 6 ударов она уступила по этому показателю Канаде. Вратари Латвии — Иварс Пунненовс и Артур Силов — на двоих оформили 23 сэйва (79.31%).

    Если поднять архивы и посмотреть на очные матчи со Словакией, то в них для Латвии все складывалось плохо. С 2021 года латвийцы проиграли четырежды кряду на турнирах разного уровня, пропустив 17 голов при 5 забитых.

    Коэффициенты

    На Словакию букмекеры выгружают коэффициент 2.07, на ничью — 4.30, а на Латвию — 2.85.

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    Прогноз

    В дебютном матче чемпионата мира Латвия ожидаемо отлетела от Канады. Но разве могло там быть иначе? Конечно, крупное поражение на старте не означает, что хозяева проведут всю кампанию провально, правда, и в предстоящей игре есть риск остаться с нулем на турнирном балансе.

    Словакия откатала крутой раунд с Чехией, но по итогу оказалась проигравшей. Если она проведет такой же по качеству матч с более приземленным соперником, то +3 гарантированно упадут в карман.

    Ставка

    Команде Крейга Рэмзи крайне важно добиться положительного для себя результат в игре с будничным конкурентом. Наши прогноз и ставка — Словакия победит за 2.07.

    Все же словаки будут держать в голове тот факт, что Латвия — одна из хозяек турнира, которая дома также намерена выдать топ-перфоманс. Чтобы этого не допустить, состав Рэмзи планирует презентовать свой праймовый хоккей. Наш альтернативный прогноз — Словакия не проиграет ни одного периода за 2.65.

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    Словакия — Латвия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на хоккей. Словакия воспользуется шансом взять первые три очка
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