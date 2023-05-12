В 20:20 12.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

В турнирной таблице турнира Швеция занимает 8 место с 0 очками, Германия — 3 место с 0 очками.

Последний матч: «Швеция» — «Германия» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Швеция»).

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