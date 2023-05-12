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    Латвия — Канада: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Латвия — Канада

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Латвии Сборная Канады
    В 20:20 12.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Латвия — Канада в группе B ЧМ-2023 по хоккею.

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    В турнирной таблице турнира Латвия занимает 3 место с 0 очками, Канада — 2 место с 0 очками.

    Последний матч: «Канада» — «Латвия» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Канада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Канада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Канада.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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