В турнирной таблице турнира Латвия занимает 3 место с 0 очками, Канада — 2 место с 0 очками.
Последний матч: «Канада» — «Латвия» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Канада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Канада»).
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