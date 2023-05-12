В 20:20 12.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2023 по хоккею.

В турнирной таблице турнира Латвия занимает 3 место с 0 очками, Канада — 2 место с 0 очками.

Последний матч: «Канада» — «Латвия» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Канада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Канада»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Канада.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам