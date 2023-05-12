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    Сборная Канады стартует с уверенной победы?

    Латвия — Канада. Прогноз, ставка (к. 1.90) на матч плей-офф НХЛ, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Канада
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    Латвия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Канаду. Игра пройдет на «Арена Рига» 12 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Латвия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Латвия

    Сборная Латвии будет являться одной из принимающих сторон предстоящего мирового форума. Выступить на полу домашнем чемпионате мира вполне достойно ей вполне по силам.

    Витолиньш отлично знает возможности своих игроков, поэтому им вполне по силам играть в зрелищный атакующий хоккей со сравнимыми по силам национальными командами.

    Латвийский коллектив умеет играть с разных позиций, но в поединке против канадцев шансов хотя бы на минимальный успех очень мало.

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    Несмотря на то, что сборная Латвии будет играть на собственной арене, но отобрать очки в матче с канадцами будет нереально сложно.

    Канада

    Сборная Канады едет на очередной свой турнир, и снова будут считаться одной из главных команд, претендующей на статус фаворита.

    В прошлом году канадцы не смогли добиться успеха, проиграв в финале сборной Финляндии со счётом 3:4 в овертайме.

    На предстоящем турнире Клод Жюльен явно приехал с новыми идеями и вариантами их реализации на протяжении всей дистанции.

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    В игре с хозяевами турнира не может получиться равной игры, хотя бы по причине того, что год назад игра между этими сборными закончилась со счетом 2:0 в пользу европейской сборной.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 5.65, на гостей — 1.36.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Североамериканцы возьмут убедительный реванш за прошлогоднее поражение.

    Альтернативный прогноз: Попахивает разгромом хозяев, поэтому можно ставить на «верх».

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.88.

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    Латвия — Канада: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на хоккей. Сборная Канады стартует с уверенной победы?
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