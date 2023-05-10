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    Кожевников о Вайсфельде: Бесхарактерная личность, у него своеобразная репутация

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    .SubAnnounce Бывший хоккеист Александр Кожевников выступил с критикой в адрес хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда, поддержав решение «Авангарда» не назначать специалиста на пост генерального менеджера.

    Александр Кожевников
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    Александр Кожевников

    «Не жалею ли, что выступил по теме "Авангарда" и агентов? Наоборот. Считаю, что всё правильно сделал. Нашему хоккею нужно то, что мы видим в Красноярске и Челябинске, но никак не в Омске.

    Более того, на следующий день со словами поддержки звонили многие ветераны, люди, с которыми не общался чуть ли не со своих хоккейных времён. Для многих это больная тема!

    Кстати, этот скандальчик вскрыл некоторых людей — например, Леонида Вайсфельда, который, как обычно, выступил в стиле "и нашим и вашим". Сторонюсь бесхарактерных личностей, хоккей их не терпит, что и доказывает карьера Вайсфельда.

    Обычно критикую "Авангард", но, не взяв Вайсфельда, Омск едва ли не впервые за последнее время принял правильное решение. В хоккейном мире у бывшего арбитра своеобразная репутация, в своё время после него в руинах осталось несколько клубов. И то, что он с лёту влез в агентскую тему, это лишний раз подтвердило.

    Мне жаль и "Авангард", и хоккеистов, которые попали в эту передрягу. Для всех это проигрышная ситуация. Омск явно теряет в качестве состава, а игроки — в финансах и, возможно, в стабильности своих карьер», — сказал эксперт Russia-hockey.

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    • Напомним, что Вайсфельд был одним из претендентов на пост генерального менеджера «Авангарда», но руководство клуба назначило Антона Курьянова на эту должность.

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