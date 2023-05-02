ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ
    Все новости спорта

    Главный тренер «Нью-Джерси» выделил игру голкипера своей команды

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Дэвилз
    Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф оценил игру голкипера команды Акира Шмида в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:0), где он совершил 31 сейв.

    Линди Рафф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Линди Рафф

    «Дьяволы» выиграли серию у «синерубашечников» со счетом 4-3 и вышли во второй раунд плей-офф.

    «Он провел отличную игру. Я имею в виду, что у него была чертовски хорошая серия. Ты представляешь себе разные вещи, но ты не мог вообразить себе то, что он сделал. Это была трудная серия. Это были две хорошие команды, и вратарская игра с обеих сторон оказалась важным фактором», — цитирует Раффа сайт НХЛ.

    В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Арсенал» и «Челси» определить победителя?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Отберет ли «Сосьедад» очки у «Реала»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Отберет ли «Осасуна» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие