Главный тренер «Нью-Джерси» выделил игру голкипера своей команды

Главный тренер «Нью-Джерси»оценил игру голкипера командыв седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:0), где он совершил 31 сейв.

«Дьяволы» выиграли серию у «синерубашечников» со счетом 4-3 и вышли во второй раунд плей-офф.

«Он провел отличную игру. Я имею в виду, что у него была чертовски хорошая серия. Ты представляешь себе разные вещи, но ты не мог вообразить себе то, что он сделал. Это была трудная серия. Это были две хорошие команды, и вратарская игра с обеих сторон оказалась важным фактором», — цитирует Раффа сайт НХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).