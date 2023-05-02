Главный тренер «Нью-Джерси» выделил игру голкипера своей команды

Линди Рафф Фото: globallookpress.com
«Дьяволы» выиграли серию у «синерубашечников» со счетом 4-3 и вышли во второй раунд плей-офф.
«Он провел отличную игру. Я имею в виду, что у него была чертовски хорошая серия. Ты представляешь себе разные вещи, но ты не мог вообразить себе то, что он сделал. Это была трудная серия. Это были две хорошие команды, и вратарская игра с обеих сторон оказалась важным фактором», — цитирует Раффа сайт НХЛ.
В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).