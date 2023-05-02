Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:0
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Маклеод, Томаш Татар, Эрик Хаула и Йеспер Братт, поразивший пустые ворота.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23. Нападающий Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Владимир Тарасенко — с «-3».
НХЛ Плей-офф Первый раунд Седьмой матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Маклеод — 1 (мен., Палат), 29:53 — 1:0. Татар — 1 (Марино, Хишир), 35:39 — 2:0. Хаула — 4 (Д. Хьюз, Палат), 54:27 — 3:0. Братт — 1 (п.в., Марино), 56:41 — 4:0.Штраф: 8-6Броски: 24 (7+11+6) — 31 (6+12+13)Счет в серии: 4-3
В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).
Вратари: Шмид — Шестеркин (55:56 — 56:41)
«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:0