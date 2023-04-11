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    Мартемьянов покинул пост главного тренера «Сибири»

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    «Сибирь» объявила об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    Новосибирский клуб решил не продлевать контракт с 60-летним специалистом.

    Мартемьянов работал в «Сибири» с 2021 года, под его руководством команда дважды занимала шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ и вылетала в первом раунде Кубка Гагарина.

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    • Сообщалось, что Мартемьянов может возглавить хабаровский «Амур», а новым главным тренером «Сибири» станет Сергей Кривокрасов.

    Напомним, пост главного тренера минского «Динамо» занял Дмитрий Квартальнов.

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