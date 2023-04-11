Мартемьянов покинул пост главного тренера «Сибири»

Андрей Мартемьянов Фото: globallookpress.com
Новосибирский клуб решил не продлевать контракт с 60-летним специалистом.
Мартемьянов работал в «Сибири» с 2021 года, под его руководством команда дважды занимала шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ и вылетала в первом раунде Кубка Гагарина.
Сообщалось, что Мартемьянов может возглавить хабаровский «Амур», а новым главным тренером «Сибири» станет Сергей Кривокрасов.
Напомним, пост главного тренера минского «Динамо» занял Дмитрий Квартальнов.