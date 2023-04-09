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    «Ак Барс» — чемпион Востока, в серии «армейских» команд пока ничья

    КХЛ: главные события прошлой недели

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    «Ак Барс» с кубком Восточной конференции
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    «Ак Барс» с кубком Восточной конференции
    Минувшая семидневка в Кубке Гагарина стала очередным периодом величия для «Ак Барса», который вышел в финал. В это же время СКА и ЦСКА катают упорную серию на Западе. Обсуждаем главные моменты прошлой недели в КХЛ на LiveSport.Ru.

    «Ак Барс» смял «Авангард»

    «Ак Барс» — чемпион Восточной конференции
    https://www.ak-bars.ru/

    Хоккейный понедельник ушедших в архивы семи дней сделал остановку в Казани, где «Ак Барс» и «Авангард» выдали самую результативную встречу в серии. Победу одержал Омск — 3:2. И несмотря на минимальный гандикап, гости в целом все контролировали. Свою вторую шайбу «барсы» при 1:3 вонзили за три секунды до финальной сирены, «Авангард» даже не успел войти в состояние шока.

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    Победа на «Татнефть-Арене» внесла +1 в графу «Победы омичей», а сам финал Востока телепортировался на «G-Drive Арену». Там команда Михаила Кравеца имела ряд преимуществ, которые в большей степени относились к ментальным. Это и фактор домашней арены, и заряженность разрывать после мощного перфоманса в Казани.

    Но стоило выйти на лед, весь лютый настрой бездушно срезал «Ак Барс». В первой гостевой игре хоккеисты Зинэтулы Хайдяровича добились волевой победы с шайбой Вадима Шипачева в овертайме — 3:2 ОТ, а во второй — ушатали «Авангард» в максимально бесшумном режиме — 1:0. Вечер персональной феерии устроил Дмитрий Воронков.

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    • Две победы в Омске + успешный дебютный матч позволили «Ак Барсу» подойди к двери с надписью «Финал» и даже схватиться за ее ручку. Осталось только чуть-чуть надавить вниз и на себя. Кажется, при 3:1 казанцы не имели права отпускать эту серию, но в пятом матче соперник расправил лед и устроил жару.

    В лайв-режиме матча жизни «Авангард» ввалил двоечку в стартовом периоде. Перетерпев большинство «Ак Барса», Алексей Береглазов на 5-й минуте нанес едва ли не первый бросок в створ, который врезался под перекладину, а спустя 10 минут добавку насыпал Рид Буше, реализовав численное преимущество. В текущем плей-офф 29-летний страйкер набил 15 очков (9+6), став лучшим по этому показателю в своей команде.

    Эпизод с отмененным голом «Ак Барса»
    https://www.ak-bars.ru/

    Отказываться от идеи проскочить в финал дома «Ак Барс» не стал. После трухлявого второго периода он зарядил хард-рок на старте третьих двадцати. На 20-й секунде шайбу вмазал Дмитрий Юдин, а защитник Кирилл Адамчук вдруг решил забить первый в плей-офф гол спустя 12 минут.

    Катая 2:2, хозяева врубили реактивный мод, с которым были близки к победе в основное время, но отмененный в результате коуч-челленджа гол, кулачная сеча и удаление Виктора Сведберга до конца игры перевели раунд в овертайм. На этапе до первого гола соперники откатали 7+ минут, а дальше свой точный заряд расчехлил Вадим Шипачев. Итог — 3:2 ОТ. Для Казани это пятый финал Кубка Гагарина в истории (2009, 2010, 2015, 2018, 2023).

  • Хорошая серия была, плохая разве? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сложно сказать, что у какой-то одной команды было постоянное преимущество. Всегда была борьба, ребята бились и боролись за победу. И наша команда, и соперник честно работали и честно играли, но мы были сильнее.
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    ЦСКА — СКА. Четвертый матч серии
    ХК ЦСКА

    «Армейский» финал Запада в огне. Команды не торопятся с презентацией по-настоящему атомных матчей на бешеных скоростях, зато сама серия получается максимально равной. На прошлой неделе СКА и ЦСКА отбомбили три встречи, а всего же сыграли четырежды. Каждому лагерю перепали по две победы — 2:2.

    В игре 4 апреля, прошедшей на площадке «Ледового», Питер добился волевой победы — 2:1. На первый перерыв СКА уходил понурым. Виной тому стала шайба Андрея Светлакова за 4 минуты до сирены. Но после отдыха в игру включились теневые персонажи команды Романа Ротенберга. Во вторых двадцати первую в плей-офф шайбу врезал Валентин Зыков, а в третьем периоде хедлайнером стал Михаил Воробьев.

    ЦСКА в третьем матче серии
    ХК ЦСКА

    За неуступчивой рубкой в Питере последовала первая встреча в Москве. Из матча 6-го числа ЦСКА сделал частную вечеринку, в которой он оказался единственным VIP-гостем — 4:0. По две шайбы команда Сергея Федорова вмазала во втором и третьем периодах. Отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон. Адаму Рейдеборну ради шатаута потребовалось затрескать 26 бросков СКА.

    При 2:1 в свою пользу ЦСКА мог еще раз протаранить СКА и завалиться в Питер в царском положении. Ради этой цели Окулов вновь запустил отсчет голам и позволил хозяевам качнуть матч в свою пользу на 4-й минуте второго периода.

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    • Лидируя в счете, ЦСКА начал сбоить в конце вторых двадцати. На 18-й минуте столичный топ пропустил дважды — в течение 17 секунд отличились Степан Фальковский и Александр Волков. Такой глитч команде Федорова устранить не удалось, в третьем периоде хозяев добил Захар Бардаков. Дебютный гол 22-летнего форварда в Кубке Гагарина и победа СКА (2:1) — идеальный вечер для будущей автобиографии хоккеиста.

    Кубок Гагарина-2022/23: расписание новой недели

    Понедельник, 10 апреля

    СКА — ЦСКА (2:2), 19:30 мск.

    Среда, 12 апреля

    ЦСКА — СКА, 19:00 мск.

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