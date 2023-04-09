Кравец: В овертайме в очередной раз судьба или удача отвернулась у нас

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3 ОТ, 1-4 в серии).

«В очередной раз напряжённая игра. Забили, вели. К сожалению, в третьем периоде опять немножко у нас не получилось. Пропустили досадные голы. В овертайме в очередной раз судьба или удача отвернулась у нас, хотя у "Ак Барса", может быть, было больше моментов. Поэтому и результат опять в пользу "Ак Барса".

Почему проиграли два матча со счёта 0:2 перед третьим периодом? Со стержнем всё в порядке. Где-то были ошибки, где-то — неоправданные удаления, которые заканчивались голом. Всё в сумме. Хоккей — такая игра, что чуть неправильно сыграл, и это может закончиться голом для тебя. Проявленное мастерство "Ак Барса" и наши ошибки, небольшие недоработки», — приводит слова Кравца «Чемпионат».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1 и сыграет в финале турнира. Соперник определится позже.