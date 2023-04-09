ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Арсенал»Джака разозлил «Ливерпуль». Мерсисайдцы обострили чемпионскую гонку АПЛ
  • 20:29
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью на «Энфилде»
  • 20:07
    • «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над «Локомотивом»
  • 18:28
    • ЦСКА разгромил «Химки»
  • 21:05
    • Дубль Кривцова помог «Краснодару» победить «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Сказать, что преимущество было у одной команды или другой — сложно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанцев в серии с «Авангардом» (4-1).

    Зинэтула Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинэтула Билялетдинов

    «Хорошая серия была. Ну а что плохая, что ли? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сказать, что преимущество было у одной команды или другой — сложно. Всегда была борьба.

    Ребята бились и боролись за победу. Все — и мы, и команда соперника — честно работали, честно играли. Но были сильнее.

    Я в одном ряду с Тарасовым и Тихоновом? Нет, я до Тарасова не дорос — я Билялетдинов. Мои слова в раздевалке? Я всегда говорю искренне, то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того. Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

    «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1 и сыграет в финале турнира. Соперник определится позже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома СКА повернет серию в свою пользу
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Ростов» прервет домашнюю серию «Оренбурга»?
  • «Оренбург» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Норри — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кресси — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Де Минаур — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие