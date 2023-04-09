Билялетдинов: Сказать, что преимущество было у одной команды или другой — сложно

Главный тренерпрокомментировал победу казанцев в серии с(4-1).

«Хорошая серия была. Ну а что плохая, что ли? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сказать, что преимущество было у одной команды или другой — сложно. Всегда была борьба.

Ребята бились и боролись за победу. Все — и мы, и команда соперника — честно работали, честно играли. Но были сильнее.

Я в одном ряду с Тарасовым и Тихоновом? Нет, я до Тарасова не дорос — я Билялетдинов. Мои слова в раздевалке? Я всегда говорю искренне, то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того. Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1 и сыграет в финале турнира. Соперник определится позже.