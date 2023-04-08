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    Ротенберг: Обе команды играют близко, если даже не лучше, чем в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сильная игра Хуснутдинова и оценка появившихся в составе игроков? Мы вернулись к нашему составу, которым мы плюс-минус начинали сезон. Все помнят наше хорошее начало сезона, но это плей-офф, и здесь командная победа. Мы не будем отходить от наших принципов и не будем никого выделять. Все комментарии по игрокам после плей-офф.

    Серия с ЦСКА — это уже классика? Играют две сильные команды. Я бы сказал, что это суперсерия. И я думаю, что обе команды играют близко, если даже не лучше, чем в НХЛ. Это моё честное мнение. Я много смотрю матчей, и думаю, что коллеги согласятся. Здесь очень высокий уровень хоккея. И ребята, которые держат такой темп, они играют на очень высоком уровне. Обе команды очень сильные. Это хоккей уровня НХЛ. И суперсерия наша — это вывеска.

    С каким противостоянием в НХЛ могу сравнить нашу серию с ЦСКА? Не думаю, что нужно говорить о 90-х, это был другой хоккей. Это все понимают — совсем другие скорости. Хоккей идёт вперёд семимильными шагами. Мы видим огромную разницу с прошлым сезоном и разницу между регуляркой и плей-офф. Наверное, самые сильные команды НХЛ — это "Бостон", "Колорадо" и "Тампа-Бэй". И мы стремимся быть не хуже, а лучше их. За счёт нашей работы и дисциплины», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

    СКА сравнял счет в серии и теперь результат ничейный 2:2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.

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