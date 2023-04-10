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    Ротенберг: Допустили ошибки, которые не должны допускать

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал крупное поражение в пятом матче серии финала Запада с ЦСКА (3:7).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хорошее начало сегодня, полностью контролировали игру. Допустили ошибки, которые не должны допускать. По статистике это наша лучшая встреча, но играем с очень хорошим соперником, у них было два момента — два гола. Пытались переломить, вытащить, не забили хорошие моменты. Работаем дальше.

    Как в футбол играют все, а выигрывают немцы, так и в хоккей играют все, а побеждает ЦСКА? Немцы тоже проигрывали, они же не всегда выигрывают? Последний чемпионат выиграла Аргентина. Здесь всё зависит только от нас. Да, мастеровитые ребята у соперника, хорошая реализация. У нас много хорошего в этой игре, полностью переиграли по многим компонентам — вбрасывания, броски, голевые моменты, единоборства. Умеем это делать, вернёмся сильнее, мы не раз это делали. Добавим, улучшим, что можно поменять. Вернёмся в следующей игре новорождёнными. У нас такой путь», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

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    • Таким образом, ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля.

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