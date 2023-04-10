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    Федоров: Рад за парней, что вернулись в игру, проявили характер, волю, сыграли на своих местах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в пятом матче серии финала Запада со СКА (7:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Нелегко нам далась эта игра. Рад за парней, что вернулись в игру, проявили характер, волю, сыграли на своих местах, где-то шайбу вывели вовремя. Без голов было бы тяжеловато. Рад, что ребята использовали свои моменты, сыграли грамотно.

    Статистика — упрямая вещь. Не получается играть активно с первых минут. Такой задумки никому не пожелаешь. Разберём, посмотрим, постараемся ещё раз попросить ребят играть в более активный хоккей. Знаем, как начинает соперник, но за нами остаётся действие быстрой игры, быстрого передвижения шайбы и просто быть готовыми к такому натиску.

    За счёт чего удалось переломить? Нервы есть у всех, не думаю, что у меня команда без эмоций, их хватало. Мы удачно поймали соперника на контратаках, нападающие сумели забить два важных гола и вернуться в игру. Но с лавки всё смотрелось намного более драматично.

    Игра Григоренко в плей-офф — это опыт, ответственность, мастерство, характер, воля. Старались найти определённых партнёров, чтобы Мише было легче исполнять свои бомбардирские обязанности», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    Таким образом, ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля.

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