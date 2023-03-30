Серебряков стал лучшим голкипером второго раунда плей-офф КХЛ

КХЛ определила лучших игроков второго раунда плей-офф.

Никита Серебряков из «Адмирала» был признан лучшим голкипером. Вратарь выиграл 2 матча из 6-и в серии с «Ак Барсом», отразив 95,3 % процента бросков. По воротам Серебрякова было нанесено 235 бросков.

Александр Никишин из СКА стал лучшим защитником второго раунда плей-офф КХЛ. В 4-х матчах игрок обороны набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+6».

Лучшим нападающим был признан Рид Буше из «Авангарда». В 4-х матчах серии с «Металлургом» форвард набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «+6».

Лучшим новичков стал Богдан Конюшков из «Торпедо». Защитник отметился тремя результативными передачами в 4-х матчах серии со СКА. Конюшков провел один силовой прием и два заблокированных броска.