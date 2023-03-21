Кросби выразил поддержку в адрес Овечкина

Капитанобратился к нападающему, поздравив его с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно.

Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!» — приводит слова Кросби пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин отстает от легендарного нападающего Уэйна Гретцки в споре за лучшего снайпера в истории НХЛ на 75 голов.

В нынешнем сезоне российский форвард провел за «Вашингтон» 65 матчей, забил 39 голов и сделал 29 голевых передач.