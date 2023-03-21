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    Кросби выразил поддержку в адрес Овечкина

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    Капитан «Питтсбурга» Синди Кросби обратился к нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, поздравив его с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Хей, Ови, хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. То, как ты продолжаешь забивать, просто невероятно.

    Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!» — приводит слова Кросби пресс-служба «Вашингтона».

    Овечкин отстает от легендарного нападающего Уэйна Гретцки в споре за лучшего снайпера в истории НХЛ на 75 голов.

    В нынешнем сезоне российский форвард провел за «Вашингтон» 65 матчей, забил 39 голов и сделал 29 голевых передач.

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