Седьмые матчи 1/4, легендарное достижение Зинэтулы Билялетдинова и упорный полуфинальный раунд

На прошлой неделе в Кубке Гагарина были сформированы все пары полуфинала конференций, которые откатали по два матча. Об этом говорим в понедельничном обзоре на LiveSport.Ru.

«Автомобилист» срезался за 5 минут до 1/2

«Автомобилист» — «Металлург» Мг. Седьмой матч ХК «Автомобилист»

Жизнь — лучший драматург. Популярная в наши дни фраза идеально описывает плей-офф кампанию «Автомобилиста». Екатеринбуржцы растянули серию с «Магниткой» до семи матчей и были за это наказаны у себя дома, да еще и в овертайме последнего.

Уже после пяти раундов серии команда Николая Заварухина была в миллиметрах от 1/2, но при 3:2 не добила соперника, устроившего концерт в двух следующих матчах. Дома «лисы» замочили «Авто» по-крупному — 6:3, а на «Уральце» выдали лютый камбэк и втиснули себя в полуфинал в овертайме.

В седьмой игре серии «Металлург» Мг отлетал 1:3 до 13-й минуты третьего периода, после чего врубил морально-волевые и воткнул две шайбы за пару минут. По голу вмазали Денис Зернов и Егор Яковлев.

В овертайме электрический стул для «Авто» настроил Николай Голдобин спустя 8 минут с момента старта. Итог — 4:3 ОТ. «Магнитка» празднует 12-й в истории выход в полуфинал конференции , «Автомобилист» устраивает вечер самосожжения на костре упущенных возможностей.

«Северсталь» была близка к чуду

«Северсталь» в седьмом матче серии ХК ЦСКА

Еще одна ядерная развязка ждала в Москве, где «Северстали» почти удалось положить ЦСКА на его же территории. В дебюте матча «рыси» начали возить хозяев с разницей в две шайбы. С 13-й по 16-ю минуты первого периода по голу ввалили Давид Думбадзе и Александр Петунин.

И тут в составе ЦСКА все забурлило, так как еще ни разу в истории КХЛ никто не отыгрывался с 0:2 в седьмом матче серии. Однако команда Сергея Федорова решила удалить тред. В камбэк-режиме она добилась крупной победы — 5:3. Никаких альтернативных концовок. Дальше идет фаворит, а «Северстали» и самому медийному коучу в КХЛ достается приз зрительских симпатий. Для Череповца это была красивая история.

Чисто домашние полуфиналы

«Ак Барс» — «Адмирал»

«Ак Барс» — «Адмирал». Второй матч серии https://www.ak-bars.ru/

По итогам двух матчей серии ведет Казань — 2:0. Несмотря на очевидное разделение на фаворита и аутсайдера пары, легко «Ак Барсу» не было ни разу. В первой игре сильнейшему помог сам «Адмирал», который нарвался на 7 удалений. Все свои голы «барсы» вонзили в большинстве и вытащили победу с минимальным перевесом — 3:2.

За Казань зарешали Александр Радулов, Станислав Галиев и Никита Лямкин, а первый в истории «Адмирала» полуфинальный гол влепил Либор Шулак. Шикарный символизм, учитывая, кто был главным тащером команды по ходу текущего сезона.

В первом матче с «Адмиралом» Станислав Галиев зарядил свою 21-ю шайбу в плей-офф КХЛ и стал вторым лучшим страйкером команды на этой стадии . На один гол форвард обошел Даниса Зарипова, а клубный рекорд прячет у себя в шкатулке Алексей Морозов, забросивший 28 шайб.

Вторая игра также закончилась с небольшим перевесом «Ак Барса» — 2:1, но Казань будоражила другая история. Этот матч стал 80-м победным в плей-офф для Зинэтулы Билялетдинова в качестве главного тренера. Больше него на данной стадии не выигрывал никто. В свои 68 Зинэтула Хайдярович продолжает разрывать лигу.

СКА — «Торпедо»

СКА — «Торпедо». Второй матч ХК СКА

Очередной случай, когда фаворит выбил «два из двух» в упорной борьбе. В первой встрече в «Ледовом» атакующие команды постеснялись забивать много и обошлись парой голов в основное время + шайбой Дмитрия Яшкина в овертайме — 2:1 ОТ.

Во второй игре все вернулось в норму. Соперники устроили лютые разборки, в которых СКА снова оказался на шаг впереди. Для команды Игоря Ларионова матч начался с подарка: в меньшинстве Андрей Белевич влепил «армейцам» первый страйк. Правда, таких выпадов в свою сторону Питер терпеть не стал и отправил «Торпедо» на перерыв уже при 1:2.

Во вторых двадцати началось кровавое побоище: соперники ввалили друг другу по три шайбы, но победным в итоге оказался панч Никиты Гусева — 5:4. В составе СКА именно он является самым продуктивным напом, успевшим настрелять 10 очков (4+6).

«Авангард» — «Металлург» Мг

«Авангард» в домашнем матче с «Торпедо» ХК «Авангард»

За 4 года омская публика отвыкла от шумных плей-офф тусовок. Вот «Авангард» и катает каждую игру на максималках. На родной «G-Drive Арене» команда Михаила Кравеца подрубила «Магнитку» дважды. Отличный задел перед тяжелейшим выездом.

В первом стыке все прошло относительно тихо: соперники врезали по голу в основное время, а в овертайме хайлайтером стал Арсений Грицюк, который прикончил «Металлург» Мг в конце 8-й минуты.

Во втором матче «Авангард» ждали нервы и валидольные два периода, так как после 3:0 в свою пользу в первых двадцати «Магнитка» запустила камбэк-мод и сделала счет 3:3. Но как же хорошо, что у Омска есть Рид Буше. Форвард вонзил победный гол, ставший вторым во встрече — 4:3.

Теперь в персональной статистике Рида 7 очков в плей-офф (4+3). По голам он лучший в команде. А вот по ассистам на передний план выскочил Владимир Ткачев, который также успел накрутить себе 7 баллов в сумме (2+5).

ЦСКА — «Локомотив»

Стычка между игроками ЦСКА и «Локо» ХК ЦСКА

В серии двух сверхоборонительных и даже моментами скучных команд ЦСКА затащил две победы. В дебютной встрече с «Локо» событийность плавала где-то на дне. ЦСКА пригвоздил гостей двумя шайбами в третьем периоде — 2:0.

Во второй игре соперники решились на хардкор. В лайв-режиме Ярославль вел 2:0. Жирное по меркам этих команд преимущество держалось до 14-й минуты второго периода. Именно с этого момента начался обратный отсчет к камбэку ЦСКА. «Армейцы» добились цели благодаря шайбе Михаила Григоренко — 3:2.

В текущем плей-офф Михаил набрал 12 очков (5+7) и вышел на первое место в таблице бомбардиров лиги, а вторым в клубе идет Никита Нестеров. 29-летний защитник вонзил одну шайбу и успел выстругать 8 ассистов.

Кубок Гагарина-2022/23: расписание новой недели

Леонид Тамбиев ХК «Адмирал»

Понедельник, 20 марта

«Адмирал» — «Ак Барс» (0:2), 12:30 мск;

«Торпедо» — СКА (0:2), 19:30 мск.

Вторник, 21 марта

«Металлург» Мг — «Авангард» (0:2), 17:00 мск;

«Локомотив» — ЦСКА (0:2), 19:30 мск.

Среда, 22 марта

«Адмирал» — «Ак Барс», 12:30 мск;

«Торпедо» — СКА, 19:30 мск.

Четверг, 23 марта

«Металлург» Мг — «Авангард», 17:00 мск;

«Локомотив» — ЦСКА, 19:30 мск.