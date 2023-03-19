Федоров: Готовимся дальше, нам есть над чем работать

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:2).

«Нашу команду и болельщиков с победой. Отличная поддержка. О начале игры говорить не буду — все всё видели и всё понимают. И ребята тоже поняли, что не совсем удачно начали встречу. Первый гол. Бывает. Ничего страшного. Перестроились. И во втором периоде обрели какой-то рисунок игры. Тем не менее счёт был 0:2.

Но вернулись в игру, забили важные голы, и после этого чувствовалось, что мы на верном пути. Но ещё можно добавить, что у нас Костя Окулов лучший бомбардир ЦСКА в истории КХЛ, Сергей Плотников — 800 матчей в КХЛ, и Владислав Каменев — 100 очков в КХЛ. Поэтому, может, так и начали из-за этого. Такие серьёзные цифры, поздравляю с ними ребят.

И, подводя итог, рад за команду, характер и волю. Готовимся дальше. Нам есть над чем работать», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.