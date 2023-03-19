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    Никитин: Нам нужно просто поверить в себя. Считаю, что в этом проблема

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против ЦСКА (2:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Плюс-минус одинаковые были игры вне зависимости от счёта. Скажем так, из той серии, что будем сильнее. Готовимся дальше.

    Согласен, что когда реализуются моменты, у соперника появляется неуверенность. Нам нужно просто поверить в себя. Считаю, что в этом проблема. Самолюбие должное взъесться при всём уважении к сопернику. Мы неплохо играем, но парни должны поверить в себя.

    Шесть поражений подряд в плей-офф от ЦСКА — получится ли изменить ментальность за два дня? Мы же не сейчас начали работать. Прошлый сезон, нынешний сезон — над этим работали постоянно. Я и парням говорю, что мы бы перед вами не корячились, если бы в вас не верили. Мы верим в них. Но ещё раз говорю, здесь необходимо, чтобы взъелось самолюбие. Однозначно, что нет ничего невозможного», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.

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