Никитин: Нам нужно просто поверить в себя. Считаю, что в этом проблема

Главный тренерподвел итог матча против(2:3).

«Плюс-минус одинаковые были игры вне зависимости от счёта. Скажем так, из той серии, что будем сильнее. Готовимся дальше.

Согласен, что когда реализуются моменты, у соперника появляется неуверенность. Нам нужно просто поверить в себя. Считаю, что в этом проблема. Самолюбие должное взъесться при всём уважении к сопернику. Мы неплохо играем, но парни должны поверить в себя.

Шесть поражений подряд в плей-офф от ЦСКА — получится ли изменить ментальность за два дня? Мы же не сейчас начали работать. Прошлый сезон, нынешний сезон — над этим работали постоянно. Я и парням говорю, что мы бы перед вами не корячились, если бы в вас не верили. Мы верим в них. Но ещё раз говорю, здесь необходимо, чтобы взъелось самолюбие. Однозначно, что нет ничего невозможного», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.